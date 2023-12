NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Morphosys nach der Pelabresib-Präsentation und einer Analystenrunde mit einem Kursziel von 17,50 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Rajan Sharma bleibt am Dienstagmorgen zurückhaltend hinsichtlich der Zulassung des Krebsmittels, basierend auf den derzeitigen Daten. Weder das Management noch der die Studienergebnisse vorstellende US-Hämatologe hätten das positive Abschneiden der Vergleichsgruppe an Hochrisiko-Myelofibrose-Patienten gegenüber den Pelabresib-Probanden erklären können./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 05:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.