ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 US-Dollar belassen. Derzeit sei immer mehr davon die Rede, dass europäische Verbraucher Marken aus den USA boykottierten, schrieb Robert Krankowski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe in der Tat Indizien für Bewegungen vom US-Marktführer Nike zu Adidas. Dies könne der bereits robusten Dynamik von Adidas in Europa zusätzlichen Rückenwind verleihen, da die Entwicklung außerhalb Nordamerikas zunehmend an Bedeutung gewinne./tih/ajx



