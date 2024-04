NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike nach Treffen mit dem Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 122 US-Dollar belassen. Bei dem US-Sportartikelhersteller liege ein Hauptaugenmerk der Investoren auf dem mehrjährigen Produktinnovationszyklus, der im zweiten Halbjahr zu einem Umsatzwachstum führen dürfte, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Schuhmodell Air Max Dn sei dabei erst der Anfang./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2024 / 05:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2024 / 05:31 / BST





