NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 100 auf 75 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Piral Dadhania kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen um ein Viertel infolge des zuletzt gekappten Unternehmensausblicks. Der Sportartikelkonzern dürfte aus einer notwendigen, radikalen Neuaufstellung als gestärktes Unternehmen hervorgehen. Um optimistischer zu werden, sei aber bessere Planbarkeit erforderlich./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2024 / 17:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2024 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.