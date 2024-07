NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Quartalszahlen von GE Vernova lieferten durchaus Hinweise auf das jüngste Abschneiden von Nordex, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das Werk von Nordex in Iowa kämen die ersten Aufträge herein. Positiv seien die Ergebnisse von GE Vernova für das Segment Windkraftanlagen an Land./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2024 / 07:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2024 / 07:36 / ET



