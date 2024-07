NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 20,30 auf 21,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine neuen Prognosen für den Windkraftkonzern reflektierten die aktualisierten Margenziele der Norddeutschen sowie die Trends beim Auftragseingang, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das erste Halbjahr habe einen weiteren Beleg geliefert für die nachhaltige Margenerholung bei Nordex./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2024 / 16:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



