NORMA Group Aktie
|15,30EUR
|0,30EUR
|2,00%
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
NORMA Group SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group nach einer Aktualisierung der Geschäftsstrategie auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Autozulieferer habe Ziele bis zum Jahr 2031 vorgelegt, schrieb Nikita Papaccio in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Steigerung der Rentabilität solle in erster Linie durch eigene Maßnahmen erreicht werden, wobei jährliche Ebit-Einsparungen von 70 bis 90 Millionen Euro gegenüber 2026 angestrebt würden./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Hold
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15,18 €
|
Abst. Kursziel*:
11,99%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
15,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
|
Analyst Name::
Nikita Papaccio
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|NORMA Group SE
|15,22
|1,47%
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|Michelin Buy
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|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
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|10:17
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|10:16
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|10:11
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|10:11
|Grand City Properties Hold
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|Deutsche Bank AG
|10:09
|Ottobock Buy
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|10:06
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
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|Erste Group Bank
|09:02
|Schneider Electric Outperform
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|09:01
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Netflix Buy
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|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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