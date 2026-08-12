NORMA Group Aktie

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WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3

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12.08.2026 12:43:44

NORMA Group SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Norma Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Autozulieferers lägen über den Erwartungen, schrieb Nikita Papaccio in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Den Ausblick habe Norma bestätigt, das Unternehmen rechne aber mit einem Umsatzwachstum in Richtung des unteren Endes der Zielspanne./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NORMA Group SE Hold
Unternehmen:
NORMA Group SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18,18 € 		Abst. Kursziel*:
-6,49%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
19,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,62%
Analyst Name::
Nikita Papaccio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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