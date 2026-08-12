NORMA Group Aktie

19,12EUR 0,24EUR 1,27%
NORMA Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3

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12.08.2026 14:31:02

NORMA Group SE Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Norma Group von 19 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Da sich die Profitabilität im zweiten Quartal deutlich besser als erwartet entwickelt habe, habe er seine Schätzungen für die operative Marge (Ebit) moderat erhöht, schrieb Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Zudem berücksichtige sein Bewertungsmodell nun das bevorstehende Aktienrückkaufprogramm./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 13:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NORMA Group SE Kaufen
Unternehmen:
NORMA Group SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
19,02 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
19,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Reigber 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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