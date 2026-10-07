FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group vor den am 3. November erwarteten Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analyst Nikita Papaccio rechnet laut seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick damit, dass der Autozulieferer an seinen vorangegangenen Aussagen und den Jahreszielen festhalten wird. Auch wenn das Management bereits ein organisches Wachstum am unteren Ende der prognostizierten Spanne erwarte, setze dies dennoch Zuwächse in der zweiten Jahreshälfte voraus. Diese dürften vor allem aus dem Geschäft mit Industrieanwendungen kommen./ck/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET



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