ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 104 Franken auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse hätten im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen, schrieb Matthew Weston am Donnerstag. Einige Anleger könnten jedoch wegen zuvor hoher Erwartungen enttäuscht sein. Zudem dürfte auch der angekündigte Rücktritt des angesehenen Finanzchefs Harry Kirsch, der nur noch bis März 2026 im Unternehmen bleibe, enttäuschen./rob/ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 05:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



