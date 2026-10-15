Novartis Aktie
|134,26EUR
|3,24EUR
|2,47%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis vor den am 27. Oktober erwarteten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 116 Franken belassen. Er rechne mit einem starken operativen dritten Quartal, das gestützt worden sein dürfte von der fortgesetzten Dynamik bei Verschreibungen für die Onkologie-Produkte Scemblix und Kisqali in den USA, schrieb Matthew Weston in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Eine gewisse Unsicherheit ergebe sich aus den bereits bekannten Lagerbestandsveränderungen im zweiten Quartal./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 20:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 20:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
116,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
124,54 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-6,86%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
125,90 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,86%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
17:58
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SMI zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI klettert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
14.10.26
|Mittwochshandel in Zürich: SLI schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)