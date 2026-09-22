Novartis Aktie
|123,58EUR
|0,72EUR
|0,59%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 113 auf 110 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das aktuelle Bewertungsniveau spiegele die Risiken bereits besser wider, schrieb James Quigley am Dienstag. Im Vergleich zum Rest der Pharmabranche sieht er aber weiter Korrekturgefahr./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 05:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Sell
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
110,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
116,14 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-5,29%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
116,08 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,24%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
09:28
|Schwacher Handel: STOXX 50 legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
21.09.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
21.09.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
21.09.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 liegt am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
21.09.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
18.09.26
|Press Release: Novartis receives positive CHMP -2- (Dow Jones)
|
18.09.26
|Press Release: Novartis receives positive CHMP opinion for Cosentyx(R) in polymyalgia rheumatica (PMR) (Dow Jones)
Analysen zu Novartis AG
|07:41
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|123,44
|0,47%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:23
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:15
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|08:31
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|08:02
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:56
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|07:41
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|07:39
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|07:17
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|06:35
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|21.09.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|21.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|21.09.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Continental Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|21.09.26
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.09.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|21.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research