Novartis Aktie

134,34EUR 0,46EUR 0,34%
Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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16.10.2026 08:17:49

Novartis Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Novartis vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Der Pharmakonzern dürfte die Markterwartungen in etwa erfüllen, schrieb Trung Huynh in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Sector Perform
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
120,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
125,90 CHF 		Abst. Kursziel*:
-4,69%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
124,40 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,54%
Analyst Name::
Trung Huynh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:17 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 Novartis Neutral UBS AG
01.10.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
22.09.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Novartis AG 134,52 0,48% Novartis AG

Aktuelle Aktienanalysen

09:10 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:08 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
09:05 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
08:59 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
08:34 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
08:20 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:19 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:17 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
08:16 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:08 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:08 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:54 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
07:53 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
07:51 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
07:48 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
07:17 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
07:04 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
15.10.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Novartis Neutral UBS AG
15.10.26 Merck Neutral UBS AG
15.10.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
15.10.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy UBS AG
15.10.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
15.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Sanofi Neutral UBS AG
15.10.26 KION GROUP Buy UBS AG
15.10.26 Sartorius vz. Buy UBS AG
15.10.26 Roche Buy UBS AG
15.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
15.10.26 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Südzucker Halten DZ BANK
15.10.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 AstraZeneca Buy UBS AG
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