Novartis Aktie
|134,34EUR
|0,46EUR
|0,34%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
16.10.2026 08:17:49
Novartis Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Novartis vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Der Pharmakonzern dürfte die Markterwartungen in etwa erfüllen, schrieb Trung Huynh in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
120,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
125,90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-4,69%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
124,40 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,54%
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novartis AG
|
09:28
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
09:28
|SLI aktuell: SLI verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Zürich in Rot: SMI verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
15.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
15.10.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
15.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
15.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
15.10.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|08:17
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:17
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:17
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|134,52
|0,48%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:10
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:08
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08:20
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:17
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:16
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:08
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:08
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:54
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:04
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG