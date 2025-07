ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk von 700 auf 600 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2029 vor dem Quartalsbericht der Dänen im Schnitt um 7 Prozent. Er rechnet damit, dass sie die Jahresprognose senken. Dies könnte ein reinigendes Gewitter sein, denn der Fokus liege auf anziehender Dynamik im zweiten Halbjahr. Die Senkung seiner Schätzungen begründet Weston vornehmlich mit jüngsten Währungsbewegungen, aber auch geringeren Erwartungen an den Absatz des Diabetes- und Abnehmmittels Ozempic in den USA./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2025 / 21:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



