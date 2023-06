NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Orsted nach einem Kapitalmarkttag des Spezialisten für Offshore-Windenergie von 745 auf 790 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Belastungen durch den Zinsanstieg für das Geschäftsmodell wegen der höheren Finanzierungskosten und dem damit einhergegangenen Kursverfall könnte der Kapitalmarkttag einen Neustart markieren, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Gewinnausblick des Unternehmens sei zuversichtlicher geworden und es werde keine Kapitalerhöhung geben./mis/jha/



