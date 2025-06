NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 1880 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Stellung zu einem "Spiegel"-Bericht zur Besteuerung von Rüstungskonzernen. Die Expertin hält es für unwahrscheinlich, dass die in dem Artikel vorgeschlagenen Lösungen zur begrenzten Gewinnerzielung aus Steuergeldern wesentliche Änderungen bewirken würden. Denn schließlich sei der derzeitige Gewinnstrom das Ergebnis chronischer Unterfinanzierung. Sie sieht auch Äußerungen von der Bundeswehr als beruhigend an, wonach die derzeitigen Beschaffungsprozesse exzessive Gewinne bereits verhinderten./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2025 / 02:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2025 / 02:24 / ET



