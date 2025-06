NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 170 Euro auf "Buy" belassen. Im Mai habe es keine Belebung gegeben, schrieb Martin Comtesse am Dienstag zu jüngsten Daten zum E-Rezept. Bei Redcare sei die Anzahl aktiver Nutzer sogar im dritten Monat in Folge gesunken. Dies erkläre auch die zuletzt schwache Kursentwicklung./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2025 / 14:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



