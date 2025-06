NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen nach einem Gespräch mit Finanzchef Ethan Tandowsky auf "Buy" mit einem Kursziel von 2039 Euro belassen. Dieses habe einen positiven Eindruck bei ihm hinterlassen, schrieb Hannes Leitner in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er sieht bei dem Finanzdienstleister eine anhaltend gute Geschäftsdynamik in Europa und vertraut auf die mittelfristigen Perspektiven./rob/gl/men



