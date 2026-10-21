PNE Aktie
|5,51EUR
|-0,07EUR
|-1,25%
WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
PNE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für PNE im Zuge einer Überarbeitung des Bewertungsmodells von 12,00 auf 7,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Philipp Kaiser schätzt die Geschäftsentwicklung des Projektentwicklers im Bereich Erneuerbarer Energien für 2027 vorsichtiger ein. Deshalb habe er seine Ergebnisprognose (Ebitda) für das kommende Jahr um 25 Prozent reduziert, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des immer noch großen Kurspotenzials bleibe er aber bei seiner Kaufempfehlung für die Aktie./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 08:03 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PNE AG Buy
|
Unternehmen:
PNE AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
7,60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5,49 €
|
Abst. Kursziel*:
38,43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5,51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,93%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|PNE AG
|5,51
|-1,25%
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|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
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|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
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|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.10.26
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|20.10.26
|FUCHS Overweight
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|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
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|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
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|20.10.26
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|Deutsche Bank AG
|20.10.26
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|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|20.10.26
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|Warburg Research
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|20.10.26
|Befesa Hold
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|20.10.26
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|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Ryanair Overweight
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|20.10.26
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