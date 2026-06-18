PNE Aktie

10,44EUR -0,10EUR -0,95%
PNE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2

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18.06.2026 09:24:36

PNE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für PNE von 15,10 auf 12 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zwar sei das erste Geschäftsquartal stark gewesen, schrieb Philipp Kaiser am Donnerstag. Dem stehe aber eine niedrigere Bewertungsbasis im Segment Projektentwicklung gegenüber. Das Marktumfeld sei hier anspruchsvoll und es gebe politische Unwägbarkeiten rund um Erneuerbare Energien. Auch im Segment Stromerzeugung sei die Bewertungsbasis nun niedriger als zuvor./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 08:00 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PNE AG Buy
Unternehmen:
PNE AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10,38 € 		Abst. Kursziel*:
15,61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,94%
Analyst Name::
Philipp Kaiser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

PNE AG 10,44 -0,95% PNE AG

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09:21 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
09:20 BASF Buy Deutsche Bank AG
09:18 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
09:00 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:58 Erste Group Bank overweight Barclays Capital
08:52 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
07:55 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
07:37 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:36 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:29 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:16 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:16 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:16 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
07:09 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:08 BMW Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:03 AUTO1 Buy UBS AG
07:03 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
07:02 Bayer Buy UBS AG
07:00 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
17.06.26 AMD Outperform Bernstein Research
17.06.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 Lenzing buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.06.26 Kering Market-Perform Bernstein Research
17.06.26 Richemont Outperform Bernstein Research
17.06.26 Bayer Buy UBS AG
17.06.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
17.06.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
17.06.26 BMW Kaufen DZ BANK
17.06.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.06.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
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