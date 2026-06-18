PNE Aktie
|10,44EUR
|-0,10EUR
|-0,95%
WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
PNE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für PNE von 15,10 auf 12 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zwar sei das erste Geschäftsquartal stark gewesen, schrieb Philipp Kaiser am Donnerstag. Dem stehe aber eine niedrigere Bewertungsbasis im Segment Projektentwicklung gegenüber. Das Marktumfeld sei hier anspruchsvoll und es gebe politische Unwägbarkeiten rund um Erneuerbare Energien. Auch im Segment Stromerzeugung sei die Bewertungsbasis nun niedriger als zuvor./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 08:00 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PNE AG Buy
|
Unternehmen:
PNE AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
12,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,38 €
|
Abst. Kursziel*:
15,61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,94%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|PNE AG
|10,44
|-0,95%
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|Deutsche Bank AG
|09:18
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:58
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|08:52
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07:55
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Redcare Pharmacy Buy
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|07:16
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|07:03
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:02
|Bayer Buy
|UBS AG
|07:00
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|17.06.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.06.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|17.06.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|BMW Buy
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