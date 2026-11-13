PNE Aktie
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WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
PNE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für PNE nach Zahlen mit einem Kursziel von 7,60 Euro auf "Buy" belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Philipp Kaiser am Donnerstag. Das Ergebnis habe unterdessen darunter gelegen. Entscheidend sei nun das vierte Quartal./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 12:28 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PNE AG Buy
|
Unternehmen:
PNE AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
7,60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4,99 €
|
Abst. Kursziel*:
52,15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,79%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
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