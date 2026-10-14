PNE Aktie
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WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
PNE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für PNE nach Kürzung der Ergebnisziele durch den Windparkprojektierer auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Liquidität und Refinanzierung rückten nun in den Fokus, schrieb Philipp Kaiser am Mittwoch und kündigte an, seine Schätzungen nach einem Gespräch mit dem Unternehmen zu überprüfen./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 08:02 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PNE AG Buy
|
Unternehmen:
PNE AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
12,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6,01 €
|
Abst. Kursziel*:
99,67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
106,90%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PNE AG
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