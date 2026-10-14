HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für PNE nach Kürzung der Ergebnisziele durch den Windparkprojektierer auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Liquidität und Refinanzierung rückten nun in den Fokus, schrieb Philipp Kaiser am Mittwoch und kündigte an, seine Schätzungen nach einem Gespräch mit dem Unternehmen zu überprüfen./rob/ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 08:02 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.