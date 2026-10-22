RENK Aktie
|36,27EUR
|-1,03EUR
|-2,76%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Renk von 62 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach einer Telefonkonferenz zu den anstehenden Quartalszahlen geht David H Perry nun davon aus, dass der Panzergetriebe-Hersteller beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) besser abschneiden wird als zuvor erwartet. Dennoch senkte der Analyst am Mittwoch seine Prognosen für den Gewinn je Aktie für 2027 bis 2030, da er von einem etwas langsameren Hochlaufen der deutschen Panzerfahrzeugprogramme und trüberen Aussichten für die Industriegeschäfte von Renk ausgeht./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Overweight
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
37,28 €
|
Abst. Kursziel*:
34,14%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
36,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,85%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
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|DZ BANK
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|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
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|UBS AG
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