RENK Aktie
|34,51EUR
|-0,09EUR
|-0,25%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Der Panzergetriebehersteller habe operativ solide abgeschnitten und insgesamt die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings habe der freie Barmittelzufluss enttäuscht./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,67 €
|
Abst. Kursziel*:
110,53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
111,56%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
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|23.10.26
|RENK Kaufen
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|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
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|14.08.25
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Aktien in diesem Artikel
|RENK
|34,64
|0,13%
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|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|UBS AG
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