RENK Aktie
|32,12EUR
|0,65EUR
|2,05%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renk von 57 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei der Aktie des Panzergetriebe-Herstellers sieht Afonso Osorio aktuell eine gute Einstiegschance, wie er am Dienstag im Rahmen einer Analyse zum Status Quo der Rüstungsbranche schrieb. Der Kursverfall sei stärker gewesen als die Korrektur der Prognosen. Sein niedrigeres Kursziel begründete er mit der Anpassung an den Verkauf der Hochleistungsgleitlager-Sparte. Als Haupterkenntnis aus der Berichtssaison der Branche nahm Osorio mit, dass sich die Munitionspreise früher normalisieren als gedacht./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 00:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Overweight
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
51,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
31,49 €
|
Abst. Kursziel*:
61,98%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
32,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58,78%
|
Analyst Name::
Afonso Osorio
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RENK
|
09:28
|XETRA-Handel MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
20.11.26
|GNW-Stimmrechte: Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (dpa-AFX)
|
18.11.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
17.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
17.11.26
|MDAX-Titel RENK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RENK-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
16.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX freundlich (finanzen.at)
|
16.11.26
|Rüstungswerte gefragt: RENK-Aktie, HENSOLDT und CSG ziehen an, Anleger werten den Bundeshaushalt aus (dpa-AFX)
Analysen zu RENK
|11:21
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|RENK
|32,12
|2,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:21
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|11:10
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|11:06
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|10:32
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09:11
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:49
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07:29
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:16
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|07:10
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06:46
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK