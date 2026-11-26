RENK Aktie
|33,21EUR
|0,33EUR
|1,00%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Renk von 72 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst George McWhirter kappte seine Ergebnisprognosen für den Panzergetriebebauer bis 2030 um bis zu 9 Prozent. Er berücksichtigte dabei die Übernahme von David Brown Defence und die Trennung vom Gleitlagergeschäft. McWhirter wies auf den enormen Bewertungsabschlag der Renk-Aktien gegenüber der Branche hin. Er liege bei 30 Prozent./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 18:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32,66 €
|
Abst. Kursziel*:
22,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,45%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RENK
|
25.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
24.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
24.11.26
|XETRA-Handel MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
20.11.26
|GNW-Stimmrechte: Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (dpa-AFX)
|
18.11.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
17.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
17.11.26
|MDAX-Titel RENK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RENK-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
16.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu RENK
|07:12
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|RENK
|32,51
|-1,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:12
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|07:07
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|06:54
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|06:42
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|OMV buy
|UBS AG
|25.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|STRATEC Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|25.11.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|25.11.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|25.11.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|25.11.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|25.11.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|25.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.