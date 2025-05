ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 1840 auf 2200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nicht börsennotierte Rüstungsunternehmen seien ein wichtiger Rückhalt der Branche, sorgten aber in der Theorie aufgrund des erschwerten Zugangs zu Finanzmitteln andererseits für Kapazitätsengpässe, schrieb Sven Weier am Mittwoch im Vorfeld des Nato-Gipfels. Er sieht indes keine Probleme für Rheinmetall. Das Unternehmen sei finanzstark genug, um seine Zulieferer zu unterstützen. Mit Blick auf den Nato-Gipfel hält Weier ein 3,5-Prozent-Investitionsziel der Wirtschaftsleistung für Rüstung bei den Rheinmetall-Aktien für noch vollständig eingepreist. Er hob seine Umsatzschätzungen nochmals an./rob/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2025 / 03:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





