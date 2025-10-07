Rheinmetall Aktie
|1 882,50EUR
|-39,50EUR
|-2,06%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall vor Quartalszahlen von 2100 auf 2330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. George McWhirter erhöhte seine langfristigen Schätzungen für den Rüstungskonzern. Die Aktie habe aufgrund der starken Wachstumsaussichten des Unternehmens eine überdurchschnittliche Bewertung verdient, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 05:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
2 330,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 859,50 €
|
Abst. Kursziel*:
25,30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 882,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,77%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen
|09:17
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 859,00
|-3,28%
