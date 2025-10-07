HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall vor Quartalszahlen von 2100 auf 2330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. George McWhirter erhöhte seine langfristigen Schätzungen für den Rüstungskonzern. Die Aktie habe aufgrund der starken Wachstumsaussichten des Unternehmens eine überdurchschnittliche Bewertung verdient, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl



