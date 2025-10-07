Rheinmetall Aktie
|1 875,50EUR
|-46,50EUR
|-2,42%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1950 Euro belassen. Der Rüstungskonzern dürfte im dritten Jahresviertel ein Umsatz- und Gewinnwachstum ausweisen, jedoch mit einer Geschwindigkeit, die unter der für das Gesamtjahr angestrebten Rate liege, schrieb Christoph Laskawi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1 950,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 875,00 €
|
Abst. Kursziel*:
4,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 875,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,97%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Börse Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
11:07
|Rüstungsaktien trotz starken Nachrichten tiefer: Rheinmetall mit positiver Analystenstimme, RENK mit neuem Großinvestor (finanzen.at)
|
06:00
|Rheinmetall rival slams ‘direct award’ to German arms group (Financial Times)
|
06.10.25
|Stabiler Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung wenig bewegt (finanzen.at)
|
06.10.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
06.10.25
|Optimismus in Frankfurt: DAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
06.10.25
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
06.10.25
|Rheinmetall, RENK und HENSOLDT: Sind neue Aktien-Rekorde nur noch eine Frage der Zeit? (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen
|09:17
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|09:17
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|09:17
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|15.09.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 879,50
|-2,21%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:48
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|11:48
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:47
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:47
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:32
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:43
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|09:53
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Diageo Buy
|UBS AG
|09:39
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|09:38
|Apple Neutral
|UBS AG
|09:37
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:36
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:17
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:43
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|06.10.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|06.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|06.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|06.10.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|Richemont Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|Kering Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG