ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Mit der Ernennung des Leiters des Eisenerzgeschäfts Simon Trott zum künftigen Chef winke dem Bergbaukonzern ein reibungsloser Führungswechsel, da dieser seit Jahren mit dem Amtsinhaber Jakob Stausholm zusammengearbeitet habe, schrieb Myles Allsop in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Rio Tinto erwarte vom Wechsel an der Spitze die Hebung erheblicher Werte im Unternehmensportfolio durch eine bessere operative Entwicklung und niedrigere Kosten./rob/gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2025 / 17:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.