NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rio Tinto auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5580 Pence belassen. Bei der Vorlage der Halbjahreszahlen Ende Juli stünden die Prioritäten des neuen Unternehmenschefs sowie Hinweise auf seine Strategie im Mittelpunkt, schrieb Dominic O'Kane in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/gl/he



