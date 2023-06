NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran anlässlich der Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. In einem Gespräch mit Vertretern des Triebwerkbauers habe sie keine Änderung der Aussagen von Safran zur Dynamik des zivilen Ersatzteilmarktes oder zu den Herausforderungen in der Lieferkette feststellen können, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Konzern habe derweil die potenzielle Attraktivität der möglichen Übernahme des Antriebsgeschäfts von Raytheon verteidigt./la/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2023 / 12:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2023 / 12:42 / ET



