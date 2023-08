NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Salesforce von der "Analyst Focus List" gestrichen. Die Einstufung wurde auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Die Aktie sei im bisherigen Jahresverlauf bereits um weit überdurchschnittliche 60 Prozent gestiegen, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Obwohl immer noch Aufwärtspotenzial bestehe, habe er das Papier von der Auswahlliste genommen, um der überdurchschnittlichen Entwicklung und der Realisierung bestimmter Kurskatalysatoren Rechnung zu tragen./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2023 / 01:54 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2023 / 02:30 / EDT



