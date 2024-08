FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank hat das Kursziel für Salzgitter AG nach endgültigen Quartalszahlen von 24 auf 21 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Bei dem Stahlkonzern sei das Free-Cashflow-Profil herausfordernd und das Konjunkturrisiko weiter hoch, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der Ambitionen von Salzgitter, ein Vorreiter bei grünem Stahl zu werden, dürfte der Investitionsbedarf erheblich sein. Angesichts des zyklischen Gegenwinds bedeute dies, dass die Nettoverschuldung beträchtlich steigen sollte./la/edh



