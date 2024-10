FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG von 21 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die anstehenden Zahlen dürften ein weiteres schwaches Quartal des Stahlkonzerns belegen, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Gegenwind in der Branche nehme zu. Synagowitz senkte seine Stahlpreis-Prognosen sowie seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die Jahre bis 2026. Mit der steigenden Schuldenlast stelle sich die Frage, ob Salzgitter sich von Aktivitäten trennen könnte, etwa der Beteiligung am Kupferkonzern Aurubis./gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2024 / 08:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





