NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter nach Bestätigung des Übernahmeangebots von GP Günter Papenburg und TSR Recycling auf "Hold" belassen. Das unveränderte Kursziel von 18,50 Euro entspricht nun dem Angebotspreis. Laut dem Analysten Cole Hathorn reflektiert es zudem das aktuelle Umfeld im Stahlsektor und eine negative Rendite auf den freien Cashflow in den Jahren 2024 bis 2026. Höheres Bewertungspotenzial müsse man im Fall von Wertzuwachs bei Beteiligungen wie beispielsweise Aurubis oder bei einer Erholung des europäischen Stahlmarktes aber einräumen. Die Salzgitter-Aktie habe vor einem Jahr noch mehr als 24 Euro gekostet und den Angebotspreis von 18,50 Euro könnte man als opportunistisch sehen, schrieb er am Donnerstag. Er rechnet mit Widerstand und es blieben Fragen bezüglich Forderungen anderer Aktionäre, etwa vom Land Niedersachsen./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2025 / 10:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2025 / 10:32 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.