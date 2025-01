FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Salzgitter AG nach Presseberichten über ein mögliches Übernahmeangebot für den Stahlhersteller auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Das Unternehmen habe bestätigt, vom Konsortium aus GP Günter Papenburg (GPAG) und TSR Recycling ein unverbindliches erstes Angebot in Höhe von 18,50 Euro je Aktie erhalten zu haben, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Montag vorliegenden Studie. Salzgitter prüfe dieses nun. Aktuell sei aber wegen des Widerstands anderer Anteilseigner noch ungewiss, ob die Bieter zum angegebenen Preis Erfolg haben werden./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2025 / 08:10 / CET





