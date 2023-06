HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy nach einer weiteren Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die derart deutlich reduzierten Jahresziele beruhten auf mehreren Faktoren, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Sie spiegele sowohl die Probleme im Offshore-Segment wider als auch die nicht erfüllten Hoffnungen auf die Produktion landgestützter Windenergieanlagen. Hinzu kämen als wichtigster Belastungsfaktor technische Probleme bereits installierter Onshore-Anlagen./mf/edh



