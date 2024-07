NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis angesichts eines Analysten-Briefings vor den bald anstehenden Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Es sei erwartungsgemäß der Eindruck vermittelt worden, dass das Halbjahr für den Autobauer schwierig war, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf die Erwartung, dass die Auslieferungen in den USA um bis zu 20 Prozent zurückgegangen sind - und die Tatsache, dass dies die profitabelste Geschäftsregion für Stellantis sei./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2024 / 12:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2024 / 12:14 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.