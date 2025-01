HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Süss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 72,10 Euro belassen. Er bleibe für die Wachstumsaussichten des Halbleiterzulieferers optimistisch, auch wenn hier Sorgen zuletzt auf den Aktienkurs gedrückt hätten, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachfragetreiber seien trotz der jüngsten Hinweise auf geringere Investitionen in China sowie von Samsung intakt./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2025 / 08:17 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2025 / 08:17 / MEZ





