Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,52 Prozent schwächer bei 3 892,26 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 668,294 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,551 Prozent schwächer bei 3 890,99 Punkten, nach 3 912,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 3 900,93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 883,42 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der TecDAX bereits um 1,07 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 12.05.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 796,70 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 739,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2024, stand der TecDAX noch bei 3 461,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13,26 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 973,18 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Punkte.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,34 Prozent auf 42,94 EUR), HENSOLDT (+ 0,70 Prozent auf 93,45 EUR), Nordex (+ 0,45 Prozent auf 17,68 EUR), AIXTRON SE (+ 0,29 Prozent auf 14,08 EUR) und 1&1 (+ 0,22 Prozent auf 18,40 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Kontron (-2,27 Prozent auf 24,06 EUR), JENOPTIK (-1,65 Prozent auf 19,71 EUR), Infineon (-1,19 Prozent auf 36,00 EUR), EVOTEC SE (-0,94 Prozent auf 7,37 EUR) und TeamViewer (-0,86 Prozent auf 10,39 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 283 633 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 306,987 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

