ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für T-Mobile US vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. In Übereinstimmung mit den Kommentaren des Managements vom Juni habe er seine Schätzungen für die Zahl der neuen Vertragskunden erhöht, schrieb Analyst Douglas Mitchelson in einer am Freitag vorliegenden Studie zu den Aktien des Mobilfunkunternehmens. T-Mobile sollte von einem überproportionalen Wachstum durch Anteilsgewinne und Synergieeffekte aus der Fusion mit Sprint profitieren, während die starke Bilanz und der Aktienrückkaufplan des Unternehmens zu einer angemesseneren Bewertung führen dürften./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2023 / 03:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.