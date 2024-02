NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für T-Mobile US von 168 auf 184 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die US-Tochter der Deutschen Telekom habe ein durchwachsenes viertes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Jonathan Atkin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussagen zum Ausblick rahmten in etwa die Konsenserwartungen ein. Er erhöhte das Kursziel unter anderem wegen eines verschobenen Bewertungszeitraums./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2024 / 10:38 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2024 / 10:38 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.