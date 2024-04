NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Der übliche - und ungerechtfertigte - Hype rund um Telekomaktien zu Jahresbeginn sei dieses Mal schneller abgeebbt als üblich, schrieben Analyst Ottavio Adorisio und seine Kollegen in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Gleichwohl blieben die Risiken für eine unterdurchschnittliche Entwicklung von Telekompapieren als Branche insgesamt, denn in Summe bleibe die Gewinndynamik schwach und die Ausblicke eher trist./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2024 / 12:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2024 / 15:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.