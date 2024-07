NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat T-Mobile US nach Quartalszahlen des Mobilfunkkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Die Tochter der Deutschen Telekom habe stärker als erwartet abgeschnitten und die Jahreszielspanne für die Neukundenzahl nach oben hin eingeengt, schrieb Analyst Sebastiano Petti in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen sollte in den kommenden Jahren weitere Marktanteile gewinnen und das operative Ergebnis (Ebitda) sowie den Barmittelzufluss stärker als die Branche steigern können./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2024 / 08:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2024 / 08:24 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.