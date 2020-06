Die Wertpapierexperten von Warburg Research haben die Bewertung für den heimischen Baukonzern Porr aufgenommen. Die Analysten raten in ihrer Studie zum Kauf ("Buy") der Aktie. Das Kursziel des Experten Jonas Blum liegt bei 22,70 Euro.

In Zeiten der konjunktureller Unsicherheit böten sich die Anteilsscheine der Porr als Kaufgelegenheit an, schrieb der Warburg-Analyst. Denn das Unternehmen weise auch in Krisenzeiten stabile Gewinne aus. Überdies zeichnen der Auftragsbestand sowie die von Regierungen ergriffenen Maßnahmen zur Belebung der Konjunktur ein positiv Bild für die Zukunft.

Die Warburg-Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2020 einen Gewinn je Aktie von 0,61 Euro. Für die beiden Folgejahre liegen die Schätzungen bei 2,00 bzw. 2,38 Euro je Aktie. An Dividenden sollen für das laufende Geschäftsjahr 0,40 Euro je Titel ausgezahlt werden. Für die Folgejahre rechnen die Warburg-Experten mit Dividenden je Aktie von 0,80 und 1,20 Euro.

Am Mittwochvormittag notierten die Titel der Porr an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,66 Prozent bei 15,22 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

