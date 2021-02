Die Analysten von Warburg Research haben ihre "Buy"-Empfehlung für die Aktien des österreichischen Immobilienentwicklers UBM Development bestätigt. Ihr Kursziel von 48,50 Euro bekräftigten die Wertpapierexperten Simon Stippig und Philipp Kaiser in einer am Dienstag veröffentlichten Einschätzung ebenfalls.

Der kürzlich erfolgte Kauf der Unternehmenszentrale des deutschen Sportartikelherstellers Bogner im Osten Münchens wird von den Analysten positiv bewertet. Die Transaktion sei ein positives Zeichen für in früheren Conference-Calls angekündigten Zukäufe. Diese würden der Treiber für die künftigen Gewinne sein. Bogner werde das Objekt noch zwei Jahre mieten, danach plant UBM eine Umwandlung in Wohneinheiten. München ist nach Ansicht der Warburg-Analysten ein attraktiver Standort für die Entwicklung von Wohnimmobilien, da derzeit rund 30.000 Wohnungen fehlen würden.

Die Schätzungen der Analysten für den Gewinn je Aktie liegen bei 4,15 Euro (2020), bei 3,06 Euro (2021) und bei 6,10 Euro (2022). Die Dividendenprognosen befinden sich bei jeweils 1,80 Euro pro Aktie für die Jahre 2020 und 2021 sowie bei 2,30 Euro für das Jahr 2022.

Am Dienstag wurden die UBM-Aktien an der Wiener Börse gegen Mittag mit einem Plus von 2,01 Prozent bei 35,50 Euro gehandelt.

