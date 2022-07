Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für den Immobilienentwickler UBM von 50,20 auf 41,80 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde beibehalten. Anlass für die Neubewertung war der zuletzt gemeldete Verkauf der deutschen Tochter alba Bau.

Der Verkauf dürfte sich in einem positiven Beitrag zum Halbjahresergebnis und in Folge auch Kostensenkungen niederschlagen, schreiben die Analysten. Die Experten haben aber angesichts steigender Zinsen auch die in ihrem Bewertungsmodell verwendeten risikofreien Zinssätze nach oben angepasst.

Für das laufende Geschäftsjahr 2022 der UBM erwarten die Warburg-Analysten einen Gewinn von 5,07 Euro je Aktie. Die Prognosen für die beiden Folgejahre liegen bei 5,68 (2023) und 5,86 (2024) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 2,35 (2022), 2,40 (2023) und 2,45 (2024) je Aktie erwartet.

Am Dienstag zu Mittag waren UBM-Titel die größten Gewinner im prime market mit einem Plus 1,94 Prozent auf 36,80 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

