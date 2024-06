FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die B-Aktie des Nutzfahrzeugbauers Volvo auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Im Zuge der erwartungsgemäßen, weiteren Marktnormalisierung dürften die in einem Monat anstehenden Quartalszahlen ein rückläufiges Auftragswachstum belegen, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Volvo habe als erster Hersteller seine Kapazitäten angepasst und sollte den erwarteten Abschwung weiterhin gut meistern./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2024





